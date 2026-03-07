محافظ القليوبية يتابع جهود إزالة 15 حالة تعدٍ ضمن الموجة 28 بكفر شكر

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سير العمل في المرحلة الثالثة من "الموجة 28" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر شكر.

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة من خلال التصدي بكل حسم لكافة أشكال المخالفات.



وفي إطار هذه التكليفات، وبإشراف مباشر من اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، شنت الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة حملة مكبرة اليوم السبت الموافق 7 مارس 2026 ، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لعدد 15 حالة تعدٍ متنوعة، شملت نطاق عدد من الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، وذلك لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وتوزعت أعمال الإزالة التي تمت اليوم لتشمل إزالة 3 حالات بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا، وحالتين بنطاق الوحدة المحلية بـ المنشأة الكبرى، بالإضافة إلى إزالة حالتين بقرية البقاشين، كما شهدت الوحدة المحلية بقرية الشقر النصيب الأكبر بإزالة 6 حالات تعدٍ، فضلاً عن إزالة حالتين بنطاق الوحدة المحلية بقرية أسنيت.

من جانبه، شدد محافظ القليوبية على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة للتعدي أو الشروع في البناء المخالف بكافة مناطق المركز والمدينة. وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الوقف الفوري للأعمال وتنفيذ الإزالة في المهد طبقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوقها ومقدرات الأجيال القادمة.