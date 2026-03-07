سريلانكا: نتعامل مع البحارة الإيرانيين الناجين من الهجوم الأمريكي وفقا للقانون الدولي

أعلن وزير الخارجية السريلانكي، فيجيتا هيراث، اليوم السبت، أن بلاده ستُعامل البحارة الإيرانيين الذين تم إنقاذهم من الفرقاطة التي تعرضت لهجوم أمريكي بطوربيد، وفقا للقانون الدولي عقب تقارير ذكرت أن واشنطن تمارس ضغوطا على كولومبو كي لا تعيدهم إلى بلدهم.

وقال هيراث، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي، إن سريلانكا تقدم الرعاية لـ 32 بحارا من الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" بموجب التزامات كولومبو بالمعاهدات الدولية.

و أغرقت غواصة أمريكية الفرقاطة، الأربعاء الماضي، قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا. وأرسلت سريلانكا قواتها البحرية لإنقاذ الناجين وانتشال 84 جثة.

وعندما سُئل هيراث عما إذا كانت كولومبو تتعرض لضغوط أميركية كي لا تعيد الإيرانيين، تفادى الرد بشكل مباشر. وقال هيراث: "اتخذنا جميع الخطوات وفقا للقوانين الدولية".

ووفرت سريلانكا ملاذا آمنا لسفينة حربية إيرانية ثانية هي "أيريس بوشهر"، وأجلت طاقمها المكون من 219 فردا بعد يوم من الهجوم بطوربيد على "أيريس دينا".

ونُقلت السفينة إلى ترينكومالي على الساحل الشمالي الشرقي لسريلانكا بعد الإبلاغ عن أعطال في محركاتها.