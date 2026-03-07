قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
حوادث

بسبب المعاكسة.. ضبط 6 ملثمين تعدوا بالضرب على 3 أشخاص وأصابوهم بالقليوبية

ضبط 6 ملثمين تعدوا بالضرب على 3
ضبط 6 ملثمين تعدوا بالضرب على 3
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدة أشخاص ملثمين بالتعدي بالضرب على آخر بإستخدام سلاح ناري وإصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 أشخاص "مصابين برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم") .. وبسؤالهم قرروا بتضررهم من (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول ، ثان شبرا الخيمة" ، لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإحداث إصاباتهم المنوه عنها من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مستقلين (عدد 2 دراجة نارية) لقيام أحد المصابين بمعاكسة خطيبة أحد المشكو فى حقهم.

أمكن ضبط (5 منهم ، وتبين أن الأخير مقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح نارى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن (3 بنادق خرطوش - سلاح أبيض - دراجتين ناريتين " المستخدمين فـى الواقعة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص ملثمين التعدي بالضرب سلاح ناري معاكسة عاكس خطيبته

