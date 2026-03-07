بسبب المعاكسة.. ضبط 6 ملثمين تعدوا بالضرب على 3 أشخاص وأصابوهم بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدة أشخاص ملثمين بالتعدي بالضرب على آخر بإستخدام سلاح ناري وإصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 أشخاص "مصابين برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم") .. وبسؤالهم قرروا بتضررهم من (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول ، ثان شبرا الخيمة" ، لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإحداث إصاباتهم المنوه عنها من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مستقلين (عدد 2 دراجة نارية) لقيام أحد المصابين بمعاكسة خطيبة أحد المشكو فى حقهم.

أمكن ضبط (5 منهم ، وتبين أن الأخير مقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح نارى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن (3 بنادق خرطوش - سلاح أبيض - دراجتين ناريتين " المستخدمين فـى الواقعة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.