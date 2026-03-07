بمشاركة أكثر من 2950 محلًا.. مد الأوكازيون الشتوي 2026 حتى 21 مارس| فيديو

في إطار تعزيز التيسيرات للمواطنين، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، عن تمديد فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2026 حتى 21 مارس الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 9 مارس، وفقًا لما نقلته القناة الأولى ببرنامج “صباح الخير يا مصر”.

ويأتي القرار بهدف منح الفرصة للمواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات قبل حلول عيد الفطر وعيد الأم.

مد فترة الأوكازيون: فرص إضافية للمستهلكين

وصرح شريف فاروق بأن قرار مد الأوكازيون جاء لضمان إتاحة الفرصة الأكبر للمواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع المختلفة بأسعار مخفضة.

هذا التمديد يشمل أكثر من 2950 محلًا تجاريًا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتشارك المحال في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية.

التفاصيل الفنية للأوكازيون الشتوي 2026

وأوضح وزير التموين أن القرار يشمل محال الملابس، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية مثل الأحذية والشنط، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

ولفت إلى أن المحال التجارية المشاركة يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من مديريات التموين التابعة لها قبل الانضمام إلى الأوكازيون.

كما أشار إلى ضرورة التزام المحال بالإعلان الواضح عن السعر الأصلي للسلع المعروضة، والسعر بعد التخفيض، مع توضيح السعر السابق للسلعة خلال الشهر الذي يسبق التصفية.

إجراءات تنفيذ الأوكازيون: تسهيل ومراقبة دقيقة

في إطار تنفيذ القرار، وجه وزير التموين مديريات التموين في جميع المحافظات إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاركة المحال التجارية في الأوكازيون، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة جودة السلع المعروضة والتأكد من التزام المحال بالأسعار والتخفيضات المعلنة، هذا سيضمن أن المستهلكين يحصلون على السلع المطابقة للمواصفات وبأسعار مخفضة بشكل عادل.

الفائدة الاقتصادية والاجتماعية من القرار

يشكل تمديد فترة الأوكازيون الشتوي فرصة كبيرة للمستهلكين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تتيح هذه العروض للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار أقل، ما يساهم في تخفيف العبء المالي عليهم في فترة الأعياد.

بالإضافة إلى ذلك، يشجع القرار المحال التجارية على زيادة حجم مبيعاتها من خلال العروض المغرية التي تقدمها للمستهلكين.