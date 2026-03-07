قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توتر بحري يتصاعد.. سفينة حربية إيرانية تلجأ إلى الهند بعد هجوم أمريكي

سفينة حربية إيرانية
سفينة حربية إيرانية
ناصر السيد

قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في أحد موانئها.

بعد أيام من قيام غواصة أمريكية بتفجير سفينة حربية إيرانية، هي "إيريس دينا"، في المحيط الهندي قبالة سواحل سريلانكا، قال جايشانكار إن سفينة إيرانية أخرى طلبت الرسو في الهند بعد الإبلاغ عن وجود مشاكل.

نقل موقع "إن دي تي في" الإخباري الهندي تصريحاته في مؤتمر الجغرافيا السياسية المنعقد في نيودلهي اليوم، حيث أوضح تسلسل الأحداث. 

وقال :تلقينا رسالة من الجانب الإيراني تفيد بأن إحدى السفن، التي يُفترض أنها كانت الأقرب إلى حدودنا في ذلك الوقت، ترغب في دخول مينائنا. وأبلغوا عن وجود مشاكل. في الأول من مارس، سمحنا لهم بالدخول، واستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن تبحر السفينة وترسو في كوتشي. كان على متنها عدد كبير من المتدربين البحريين الشباب. كان الوضع مختلفًا تمامًا بين لحظة إبحار السفن ووصولها إلى هنا.

كانوا قادمين للمشاركة في استعراض الأسطول، ثم وجدوا أنفسهم، بطريقة ما، في موقف لا يُحسدون عليه.

وأضاف أن السفينة "إيريس لافان" شاركت في الاستعراض البحري الدولي - وهو حدث احتفالي يهدف إلى استعراض القدرات البحرية للبحرية الهندية وشركائها الدوليين - وفي مناورات "ميلان 2026" البحرية متعددة الأطراف في منتصف إلى أواخر فبراير.

وقال جايشانكار: "تعاملنا مع الموقف من منظور إنساني، بغض النظر عن المسائل القانونية، وأعتقد أننا تصرفنا على النحو الصحيح".

أما السفينة الإيرانية الثالثة، "إيريس بوشهر"، التي يُعتقد أيضاً أنها شاركت في استعراض الأسطول، فقد مُنحت الإذن بالرسو في سريلانكا، حيث استلمتها السلطات.

توتر بحري يتصاعد سفينة حربية إيرانية سفينة حربية الهند الغواصة الأمريكية وزير الخارجية الهندي جايشانكار

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

اليوم كام رمضان ٢٠٢٦

اليوم كام رمضان ٢٠٢٦ .. ومواقيت الصلاة

الدعاء

1500 حسنة كل يوم في رمضان.. ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

