توتر بحري يتصاعد.. سفينة حربية إيرانية تلجأ إلى الهند بعد هجوم أمريكي

قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في أحد موانئها.

بعد أيام من قيام غواصة أمريكية بتفجير سفينة حربية إيرانية، هي "إيريس دينا"، في المحيط الهندي قبالة سواحل سريلانكا، قال جايشانكار إن سفينة إيرانية أخرى طلبت الرسو في الهند بعد الإبلاغ عن وجود مشاكل.

نقل موقع "إن دي تي في" الإخباري الهندي تصريحاته في مؤتمر الجغرافيا السياسية المنعقد في نيودلهي اليوم، حيث أوضح تسلسل الأحداث.

وقال :تلقينا رسالة من الجانب الإيراني تفيد بأن إحدى السفن، التي يُفترض أنها كانت الأقرب إلى حدودنا في ذلك الوقت، ترغب في دخول مينائنا. وأبلغوا عن وجود مشاكل. في الأول من مارس، سمحنا لهم بالدخول، واستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن تبحر السفينة وترسو في كوتشي. كان على متنها عدد كبير من المتدربين البحريين الشباب. كان الوضع مختلفًا تمامًا بين لحظة إبحار السفن ووصولها إلى هنا.

كانوا قادمين للمشاركة في استعراض الأسطول، ثم وجدوا أنفسهم، بطريقة ما، في موقف لا يُحسدون عليه.

وأضاف أن السفينة "إيريس لافان" شاركت في الاستعراض البحري الدولي - وهو حدث احتفالي يهدف إلى استعراض القدرات البحرية للبحرية الهندية وشركائها الدوليين - وفي مناورات "ميلان 2026" البحرية متعددة الأطراف في منتصف إلى أواخر فبراير.

وقال جايشانكار: "تعاملنا مع الموقف من منظور إنساني، بغض النظر عن المسائل القانونية، وأعتقد أننا تصرفنا على النحو الصحيح".

أما السفينة الإيرانية الثالثة، "إيريس بوشهر"، التي يُعتقد أيضاً أنها شاركت في استعراض الأسطول، فقد مُنحت الإذن بالرسو في سريلانكا، حيث استلمتها السلطات.