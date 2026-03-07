وزير البترول يبحث مع هاربر إنرجي زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق

ناقش المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس سامح صبري المدير التنفيذي لشركة Harbour Energy البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنشطة الشركة في مصر، خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات من حقل دسوق بمنطقة الدلتا، إلى جانب خطط العمل المشتركة مع شركة BP البريطانية، المُشغِّل الرئيسي لحقول غرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية.

وأكد وزير البترول أن قصة النجاح التي تشهدها منطقة إنتاج دسوق خلال الفترة الأخيرة تُعد ثمرةً للإجراءات التحفيزية التي نفذتها الوزارة، والتي أسهمت في إعادة تنشيط الاستثمار في تنمية الموارد الجديدة وحفر الآبار، وساعدت على التغلب على التناقص الطبيعي لإنتاج الغاز في المنطقة والعودة إلى مسار الزيادة في معدلات الإنتاج.

وشدد وزير البترول على انتظام سداد مستحقات الشركاء، واستمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على تسوية أي متأخرات سابقة، والتي تم بالفعل تقليص الجزء الأكبر منها، بما يعزز ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، استعرض المهندس سامح صبري تطورات العمل في منطقة دسوق، مشيرًا إلى تحقيق كشف غازي واعد مؤخرًا، حيث تم وضع البئر الأولى «عز» على الإنتاج، مع قرب إدخال البئر الثانية، إلى جانب خطط لحفر المزيد من الآبار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح صبري أن النجاحات المحققة رفعت إنتاج الغاز والمتكثفات في منطقة دسوق إلى نحو 14 ألف برميل مكافئ يوميًا، مدفوعة بالإجراءات التحفيزية التي نفذتها الوزارة والتي شجعت الشركة على تسريع قرارات زيادة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف أن هذه النتائج تُعد استثنائية وذات جدوى اقتصادية كبيرة، خاصة أنها تأتي من منطقة برية منخفضة التكلفة، لافتًا إلى أن الشركة تدرس أيضًا احتمالات اكتشاف البترول الخام لأول مرة في هذه المنطقة.

كما استعرض صبري، في إطار الشراكة مع شركة BP المشغِّل الرئيسي، خطة العام الجاري لحفر آبار جديدة في حقول غرب دلتا النيل البحرية، بما يعكس نشاطًا متزايدًا وتوسعًا في برامج العمل.

وأشاد بالتزام الوزارة الكامل تجاه الشركاء، والتنسيق المستمر لإزالة أي تحديات تواجه الاستثمارات، مؤكدًا أن ذلك ترك انطباعًا إيجابيًا لدى الشركة العالمية في بريطانيا، ودعم سرعة اتخاذ قراراتها الاستثمارية في مصر.

حضر اللقاء المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية والاقتصادية.