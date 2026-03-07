عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة عمليات برية في لبنان ليلة الجمعة بهدف البحث عن رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال إسرائيلي شوهدت وهي تهبط قرب قرية النبي شيت في سهل البقاع اللبناني وأفادت التقارير أن المروحيات دخلت لبنان من الجانب السوري للحدود.

وشوهدت قوات إسرائيلية تدخل مقبرة في القرية، حيث رصدها عناصر من حزب الله في المنطقة، فبدأوا بتبادل إطلاق النار مع جنود جيش إسرائيل.

وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، أنه يُشتبه في أن مقبرة النبي شيت لها صلة باختفاء أراد.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين خلال عملية النبي شيت.

في وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، كشفت في تقرير نشر ديسمبر الماضي، اختفاء ضابط أمن لبناني سابق يُشتبه بتورطه في اختطاف أراد.

ووفقًا للصحيفة اللندندية، يُزعم أن إسرائيل اختطفت أحمد شكر، وهو ادعاء امتنع جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد عن التعليق عليه آنذاك.

أُسر أراد في 16 أكتوبر 1986 على يد حركة أمل الشيعية اللبنانية بعد تعرض الطائرة التي كان يستقلها لأضرار، مما أجبره هو وقائد الطائرة على الفرار.

أثناء أسره، أرسل أراد ثلاث رسائل إلى أهله قبل أن تفقد إسرائيل أثره عام 1988.

يأتي التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، بعد دخول حزب الله طرفا في الحرب الدائرة ضد إيران من جانب تل أبيب وواشنطن والتي اندلعت السبت الماضي، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة الكبار.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، في نزوح آلاف اللبنانيين من جنوب البلاد هربا من الدمار والقصف والقتل، وهو سيناريو شهدته لبنان قبل حوالي عام ونصف حينما اشتبك حزب الله وجيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.