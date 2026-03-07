قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
أخبار العالم

عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود

الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد
الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد
ناصر السيد

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة عمليات برية في لبنان ليلة الجمعة بهدف البحث عن رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال إسرائيلي شوهدت وهي تهبط قرب قرية النبي شيت في سهل البقاع اللبناني وأفادت التقارير أن المروحيات دخلت لبنان من الجانب السوري للحدود.

وشوهدت قوات إسرائيلية تدخل مقبرة في القرية، حيث رصدها عناصر من حزب الله في المنطقة، فبدأوا بتبادل إطلاق النار مع جنود جيش إسرائيل.

وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، أنه يُشتبه في أن مقبرة النبي شيت لها صلة باختفاء أراد.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين خلال عملية النبي شيت.

في وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، كشفت في تقرير نشر ديسمبر الماضي، اختفاء ضابط أمن لبناني سابق يُشتبه بتورطه في اختطاف أراد.

ووفقًا للصحيفة اللندندية، يُزعم أن إسرائيل اختطفت أحمد شكر، وهو ادعاء امتنع جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد عن التعليق عليه آنذاك.

أُسر أراد في 16 أكتوبر 1986 على يد حركة أمل الشيعية اللبنانية بعد تعرض الطائرة التي كان يستقلها لأضرار، مما أجبره هو وقائد الطائرة على الفرار.

أثناء أسره، أرسل أراد ثلاث رسائل إلى أهله قبل أن تفقد إسرائيل أثره عام 1988.

يأتي التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، بعد دخول حزب الله طرفا في الحرب الدائرة ضد إيران من جانب تل أبيب وواشنطن والتي اندلعت السبت الماضي، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة الكبار.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، في نزوح آلاف اللبنانيين من جنوب البلاد هربا من الدمار والقصف والقتل، وهو سيناريو شهدته لبنان قبل حوالي عام ونصف حينما اشتبك حزب الله وجيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

