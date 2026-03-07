مسجد مصر الكبير.. ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية

شهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة مساء أمس الجمعة ١٦ من رمضان ١٤٤٧هـ الموافق ٦ من مارس ٢٠٢٦م ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات برنامج الليالي الرمضانية ويوم الأسرة المصرية، التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – وبالتعاون مع شركة العاصمة للتنمية العمرانية، في إطار برنامج ثقافي ودعوي متكامل يستهدف الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.

وتوافدت الأسر إلى المسجد منذ صلاة العصر، حيث اجتمعت العائلات في أجواء أسرية عامرة بالمودة والتراحم، وتناول الحضور وجبة الإفطار في رحاب المسجد في مشهدٍ إيماني مهيب، زادته قدسية المكان روحانية وطمأنينة، بما يعكس الدور المجتمعي للمساجد في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ قيم الألفة بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الليلة زيارة وفد من مؤسسة “مودة” لتطوير مساجد آل البيت، حيث اطّلع الوفد على الأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل المخصصة للأطفال، وأشاد أعضاء الوفد بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنمية الوعي الديني والثقافي، مثمّنين البرامج التربوية التي يقدمها مسجد مصر الكبير لبناء شخصية الطفل وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة إيمانية آمنة داخل بيوت الله.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ورش عمل إبداعية للأطفال هدفت إلى تنمية مهاراتهم الفنية واكتشاف قدراتهم الإبداعية، إلى جانب فقرات تفاعلية تناولت مفهوم الذكاء العاطفي، ركزت على كيفية التحكم في الغضب والتعامل الإيجابي مع المشاعر.

وشارك فريق مؤسسة “مودة” ميدانيًا في هذه الأنشطة، وانخرط مع الأطفال في البرامج التفاعلية بما يسهم في تعزيز القيم التربوية وروح الألفة بينهم.

كما تضمنت الفعاليات جولة تعريفية لدار القرآن الكريم بمسجد مصر حيث اطّلع الزوار على جهود الدار في خدمة كتاب الله تعالى وبرامج تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه للنشء، وما تقوم به من دور تربوي مهم في تهذيب السلوك وبناء الوعي الديني الرشيد.

وفي إطار التوجيه التربوي للأسر والأطفال، ألقى الشيخ أحمد الغنام – عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها المكانة الحضارية لمسجد مصر الكبير بوصفه منارة دينية وثقافية، مشيرًا إلى فضل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وأثره في تهذيب النفوس وترسيخ القيم الإيمانية في المجتمع.

وفي سياق الأنشطة الإبداعية المصاحبة، نُظِّمت ورش فنية تفاعلية للأطفال ضمن رابع الفعاليات الرمضانية بالمسجد، قدمها المركز القومي لثقافة الطفل بحضور الأستاذة سحر يسري – مدير العلاقات الخارجية بالمركز – حيث شهدت الورش إقبالًا واسعًا من الأطفال، وأسهمت في تنمية مهارات الرسم والتلوين لديهم وغرس القيم الإيجابية بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم، وذلك تحت إشراف الواعظة رحمة رشاد محمد المشرفة على الأطفال خلال الفعاليات.

كما نظّم القائمون على الورش مسابقة تحفيزية لاختيار أفضل الرسوم التي نفذها الأطفال، وفي ختام الفعالية جرى اختيار عشرين فائزًا وتكريمهم بهدايا عينية في أجواء من البهجة والتشجيع، عززت روح الإبداع والمنافسة الإيجابية بينهم.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الأطفال المشاركين وتوزيع الهدايا عليهم وسط أجواء غمرتها السعادة والسرور، في صورة تعكس حرص وزارة الأوقاف على تحويل المساجد إلى مراكز إشعاع حضاري وتربوي تجمع بين التثقيف والترفيه الهادف، وتسهم في بناء وعي الأجيال الناشئة وترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل.