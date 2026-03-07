قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مسجد مصر الكبير.. ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية

مسجد مصر الكبير يشهد ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية
مسجد مصر الكبير يشهد ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية
عبد الرحمن محمد

شهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة مساء أمس الجمعة ١٦ من رمضان ١٤٤٧هـ الموافق ٦ من مارس ٢٠٢٦م ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات برنامج الليالي الرمضانية ويوم الأسرة المصرية، التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – وبالتعاون مع شركة العاصمة للتنمية العمرانية، في إطار برنامج ثقافي ودعوي متكامل يستهدف الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.

وتوافدت الأسر إلى المسجد منذ صلاة العصر، حيث اجتمعت العائلات في أجواء أسرية عامرة بالمودة والتراحم، وتناول الحضور وجبة الإفطار في رحاب المسجد في مشهدٍ إيماني مهيب، زادته قدسية المكان روحانية وطمأنينة، بما يعكس الدور المجتمعي للمساجد في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ قيم الألفة بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الليلة زيارة وفد من مؤسسة “مودة” لتطوير مساجد آل البيت، حيث اطّلع الوفد على الأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل المخصصة للأطفال، وأشاد أعضاء الوفد بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنمية الوعي الديني والثقافي، مثمّنين البرامج التربوية التي يقدمها مسجد مصر الكبير لبناء شخصية الطفل وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة إيمانية آمنة داخل بيوت الله.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ورش عمل إبداعية للأطفال هدفت إلى تنمية مهاراتهم الفنية واكتشاف قدراتهم الإبداعية، إلى جانب فقرات تفاعلية تناولت مفهوم الذكاء العاطفي، ركزت على كيفية التحكم في الغضب والتعامل الإيجابي مع المشاعر. 

وشارك فريق مؤسسة “مودة” ميدانيًا في هذه الأنشطة، وانخرط مع الأطفال في البرامج التفاعلية بما يسهم في تعزيز القيم التربوية وروح الألفة بينهم.

كما تضمنت الفعاليات جولة تعريفية لدار القرآن الكريم بمسجد مصر حيث اطّلع الزوار على جهود الدار في خدمة كتاب الله تعالى وبرامج تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه للنشء، وما تقوم به من دور تربوي مهم في تهذيب السلوك وبناء الوعي الديني الرشيد.

وفي إطار التوجيه التربوي للأسر والأطفال، ألقى الشيخ أحمد الغنام – عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها المكانة الحضارية لمسجد مصر الكبير بوصفه منارة دينية وثقافية، مشيرًا إلى فضل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وأثره في تهذيب النفوس وترسيخ القيم الإيمانية في المجتمع.

وفي سياق الأنشطة الإبداعية المصاحبة، نُظِّمت ورش فنية تفاعلية للأطفال ضمن رابع الفعاليات الرمضانية بالمسجد، قدمها المركز القومي لثقافة الطفل بحضور الأستاذة سحر يسري – مدير العلاقات الخارجية بالمركز – حيث شهدت الورش إقبالًا واسعًا من الأطفال، وأسهمت في تنمية مهارات الرسم والتلوين لديهم وغرس القيم الإيجابية بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم، وذلك تحت إشراف الواعظة رحمة رشاد محمد المشرفة على الأطفال خلال الفعاليات.

كما نظّم القائمون على الورش مسابقة تحفيزية لاختيار أفضل الرسوم التي نفذها الأطفال، وفي ختام الفعالية جرى اختيار عشرين فائزًا وتكريمهم بهدايا عينية في أجواء من البهجة والتشجيع، عززت روح الإبداع والمنافسة الإيجابية بينهم.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الأطفال المشاركين وتوزيع الهدايا عليهم وسط أجواء غمرتها السعادة والسرور، في صورة تعكس حرص وزارة الأوقاف على تحويل المساجد إلى مراكز إشعاع حضاري وتربوي تجمع بين التثقيف والترفيه الهادف، وتسهم في بناء وعي الأجيال الناشئة وترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل.

مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة مسجد مصر الكبير رمضان الأوقاف شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

ايمن بهجت قمر

توب التوب.. أيمن بهجت قمر يسخر من النجم الأعلى مشاهدة

محمد رمضان فى فيلم "أسد"

محمد رمضان يعلن عن الموعد الرسمي لعرض فيلمه الجديد "أسد"

العوضي وسامي وسعد

أزمة نمبر وان.. صراع شرس بين ياسمين والعوضي وسعد وسامي

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد