رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رقم مميز جديد.. محمد صلاح بين ملوك الثنائيات في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

من المهاجمين الصريحين إلى الأجنحة الهدافة يظل الدوري الإنجليزي الممتاز مسرحًا دائمًا للتألق التهديفي، حيث قد يمنح هدف واحد فريقه الفوز، لكن تسجيل هدفين في مباراة واحدة يمثل رسالة قوية للخصم ودليلًا على الهيمنة داخل الملعب.

صلاح يتألق بين كبار الهدافين

ورغم أن تسجيل الثنائيات غالبًا ما يرتبط بالمهاجمين الصريحين، فإن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول يواصل إثبات قدرته التهديفية الكبيرة بعدما احتل مكانة متقدمة في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للثنائيات في تاريخ الدوري الإنجليزي بفضل ثبات مستواه وتأثيره الهجومي الكبير.

في المقابل، يلفت النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الأنظار بسرعة وصوله إلى هذه الأرقام، رغم خوضه عدد مباريات أقل مقارنة بمعظم النجوم في القائمة ما يعكس قوته التهديفية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للثنائيات في تاريخ البريميرليج

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، جاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للثنائيات في تاريخ الدوري الإنجليزي كالتالي:

آلان شيرار – 57 ثنائية – 441 مباراة

هاري كين – 47 ثنائية – 320 مباراة

تييري هنري – 42 ثنائية – 258 مباراة

واين روني – 41 ثنائية – 491 مباراة

سيرجيو أجويرو – 38 ثنائية – 275 مباراة

روبي فاولر – 35 ثنائية – 379 مباراة

محمد صلاح – 33 ثنائية – 322 مباراة

أندي كول – 30 ثنائية – 414 مباراة

إيرلينج هالاند – 27 ثنائية – 125 مباراة

مايكل أوين – 27 ثنائية – 326 مباراة

ويؤكد وجود محمد صلاح في هذه القائمة التاريخية مكانته بين أبرز هدافي الدوري الإنجليزي خاصة أنه حقق هذا الرقم رغم لعبه في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي آلان شيرار هاري كين

