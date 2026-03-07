وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ونقيب الأشراف يشهدون الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد الحسين

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف – الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في أجواء إيمانية عامرة جسدت معاني النصر والثبات والتوكل على الله تعالى، بحضور نخبة من كبار العلماء والقيادات الدينية، مع بث الحدث عبر أثير الهيئة الوطنية للإعلام.

حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، وسماحة السيد السيد محمود الشريف - نقيب السادة الأشراف، والأستاذ الدكتور طارق المحمدي - وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ أحمد ترك - أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور علي فخر نائبًا عن المفتي الأستاذ الدكتور نظير عياد، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة، والدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور هاني شمس الدين – مدير عام شئون مناطق الوعظ نائبًا عن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

استُهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك؛ انتقلت الكلمة بعدها إلى سيادة النائب أحمد ترك الذي أوضح أن المصريين استلهموا منظومة أخلاقهم وقيمهم من سيرة النبي ﷺ، موضحًا أن القتال في الإسلام لم يكن يومًا عدوانًا، بل جاء دفاعًا عن الوطن وصونًا للأرض وحمايةً للإنسان. كما بيَّن الفارق بين الجندي الذي يذود عن وطنه ويحمي مقدراته، والإرهابي الذي يستهدف الأبرياء ويهدد أمن المجتمعات، مشددًا على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

ثم تناول الدكتور إبراهيم المرشدي الدروس المستفادة من يوم بدر، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾، وقوله سبحانه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾؛ موضحًا جلال ذلك اليوم في سور القرآن الكريم وفي سيرة المسلمين، ومؤكدًا أن النصر الحقيقي يتحقق بالإيمان الصادق والتوكل على الله تعالى، مع الأخذ بالأسباب والعمل الجاد لما فيه خير العباد والبلاد ورفعة شأن الوطن.

واختُتمت الاحتفالية بفقرة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ سعيد هزاع، وسط تفاعل قوي من الحضور بالمسجد.