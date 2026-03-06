قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم بالأوقاف: غزوة بدر أعظم دروس الأخذ بالأسباب

أحمد سعيد فرماوي
أحمد سعيد فرماوي
البهى عمرو

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان هو شهر النفحات والانتصارات والخير، وأن من أهم الأحداث التي وقعت في رمضان غزوة بدر.

وأوضح فرماوي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النصر كان حليفًا للمسلمين على الرغم من قلة العدد وقلة الأموال.

ولفت إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شاور أصحابه ووضع الخطة، فانتصر المسلمون، مشيرًا إلى أن الحرب كانت مُعلنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، وكانت فكرة وضع الآبار خلف المسلمين حتى يشرب المسلمون منها ولا يشرب الكافرون.

وأشار إلى أنه على كل عبد أن يأخذ بالأسباب الشرعية، وأن عدد المسلمين في غزوة بدر كان ثلث عدد المشركين، وأن الله أنزل الطمأنينة في قلوب المسلمين، وأنزل من السماء مطرًا.

