لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إيران إلى الاستسلام غير المشروط، مستبعدا المفاوضات مع طهران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، حيث أكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يتم "استسلام طهران غير المشروط".

وأضاف ترامب: "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد عظيم مقبول أو “قادة” عظماء مقبولين، سنعمل نحن، والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان، بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وصرّح ترامب، مرارًا وتكرارًا بأن من يتولى قيادة إيران يجب أن يكون مقبولًا لدى الولايات المتحدة.

واختتم ترامب منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارة "لنجعل إيران عظيمة مجددًا"، وهي عبارة مستوحاة من شعاره الانتخابي القديم "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".