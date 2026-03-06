قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط

ترامب
ترامب
ناصر السيد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إيران إلى الاستسلام غير المشروط، مستبعدا المفاوضات مع طهران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، حيث أكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يتم "استسلام طهران غير المشروط".

وأضاف ترامب: "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد عظيم مقبول أو “قادة” عظماء مقبولين، سنعمل نحن، والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان، بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وصرّح ترامب، مرارًا وتكرارًا بأن من يتولى قيادة إيران يجب أن يكون مقبولًا لدى الولايات المتحدة.

واختتم ترامب منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارة "لنجعل إيران عظيمة مجددًا"، وهي عبارة مستوحاة من شعاره الانتخابي القديم "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

لنجعل إيران عظيمة إيران عظيمة ترامب الاستسلام غير المشروط الرئيس الأمريكي الصراع في الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

صورة الملف

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة..ولماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟.. أخبار التوك شو

أحمد عصام فرحات

كيف نستفيد من ليلة القدر؟.. نصائح أحمد فرحات للصائمين في رمضان| فيديو

أحمد عصام فرحات

هل كان الصيام عند الأمم السابقة؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد