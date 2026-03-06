جمال شعبان يحذر: لا تتجاهل ألم الصدر قد يكون أزمة قلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الوجع نعمة وليس نقمة، موضحًا أن وجع القلب قد يكون إنذارًا حقيقيًا لأمرٍ غريب في الجسم يحتاج إلى تدخل الطبيب، وأنه بدون الوجع قد يصاب الشخص بالأزمة القلبية دون مؤشرات أو ألم.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الوجع نعمة لأنه يحذر الشخص من أمر أكثر صعوبة، وأنه يعد جهاز الإنذار المبكر الذي وضعه الله في جسم الإنسان.

وأشار إلى أن الوجع الخطير الذي ينذر بمشكلة كبيرة يكون ألمًا يشبه السكين التي تقطع في صدر الإنسان، وأن القلب عندما يتعب قد يرسل الألم إلى أماكن أخرى منها الكتف الأيسر أو الظهر أو الفك ووجع الأسنان، وقد يكون التعب في الحلق.

ولفت إلى أن الشخص عندما يشعر بتعب يشبه تقطيع السكاكين عليه أن يتجه إلى الطبيب لتشخيص الحالة، وأن الدقيقة في مشكلات القلب قد تفرق في حياة كل شخص.

وطالب المواطنين بعدم تعليق شماعة التعب على البرد أو الحموضة في المعدة نتيجة تناول بعض الوجبات، إذا كان التعب شديدًا.