جمال شعبان: 37 تريليون خلية بجسم الإنسان والبصمة الوراثية سر التميز

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن لكل إنسان بصمة يد تختلف عن الآخرين، وله بصمة عين أيضًا تختلف عن الجميع، وهناك البصمة الوراثية، وهي شفرة الخلية والحياة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن البصمة الوراثية هي الكتاب الخاص بكل إنسان، وأنها تحتوي على 6 مليارات قاعدة نيتروجينية موجودة في ضفيرة.

37 تريليون خلية

ولفت إلى أن جميع خلايا الجسم موجودة في البصمة الوراثية DNA، وأن جسم الإنسان يحتوي على 37 تريليون خلية، وأن كل خلية تحتوي على قواعد وراثية، وأن الشفرة الوراثية تختلف من شخص لآخر.

وأشار إلى أن كل شخص له شعر مختلف عن الآخر، ولون العين، والطول، ولون الجسم، وكل الصفات الداخلية والخارجية تختلف بين الأشخاص.