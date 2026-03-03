جمال شعبان يحذر: سيجارة مع قهوة تتسبب في أزمة قلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أخطر سلاح في العصر الحديث هو السيجارة، موضحًا أن السجائر أخطر من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن السجائر بجميع أنواعها خطر على صحة المواطنين، ولذلك على الجميع التوقف عن التدخين، لأنه يرفع ضغط الدم، وينتج عنه جلطات.

وأشار إلى أن أخطر سيجارة هي التي يدخنها الشخص على معدة فارغة، وأن تناول السيجارة مع القهوة قد يتسبب في أزمة قلبية، وأنه يحذر من التدخين بشكل عام، لما له من تأثير خطير على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن سيجارة واحدة أو نفسًا واحدًا من السيجارة قد يتسبب في مشكلات قلبية، وأن التدخين السلبي أيضًا خطر، وعلى المواطنين عدم التواجد في أماكن بها مدخنون.