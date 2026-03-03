وزير الصحة : لدينا مخزون من مستلزمات الغسيل الكلوي يكفي 6 أشهر

أكد وزير الصحة والسكان ، إن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في ملف الصحة ولعل أبرز تلك الإنجازات ملف التأمين الصحي الشامل ودخول محافظات المرحلة الثانية مرحلة التشغيل التجريبي .

خطة الوزارة في ظل الحرب الإيرانية

وتعليقا عن خطة الوزارة ، تزامنا من احداث الشرق الأوسط قال وزير الصحة ، الدولة المصرية كانت لديها خطة طموحة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بعيدا عن الأحداث الجارية ، ولعل اليوم نؤكد أن لدينا مخزون كبير من مستلزمات الغسيل الكلوي تكفي لمدة 6 اشهر.

وأوضح وزير الصحة خلال لقائه مع صحفيو الملف الطبي ، أن الوزارة وضعت خطة خلال السنوات الماضية لتوفير المستلزمات الطبية للامراض المزمنة بمدة كبيرة تتيح التعامل مع أي مستجدات ، لافتا إلي أنه حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط سيتم التعامل مع هذا السيناريو وفقا لاحتياجات المرحلة .