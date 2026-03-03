قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: شخصيتي في حكاية نرجس تمر بمراحل عديدة l خاص

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد البهى

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور ان مسلسل حكاية نرجس، والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني، يعد من الاعمال المرهقة. 

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: مسلسل حكاية نرجس ، من الاعمال المرهقة خاصة وأن الشخصية التي اقدمها داخل الاحداث تمر بالعديد من المراحل المختلفة

واضافت النجمة ريهام عبد الغفور:  أشعر بالفعل بالخوف مع عرض كل عمل لي، ولكن هذه المرة أكثر من المرات السابقة.
 

أبطال مسلسل حكاية نرجس: 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي. 

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة. 



 

ريهام عبد الغفور حكاية نرجس مسلسل حكاية نرجس

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

