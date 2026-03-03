ريهام عبد الغفور: شخصيتي في حكاية نرجس تمر بمراحل عديدة l خاص

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور ان مسلسل حكاية نرجس، والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني، يعد من الاعمال المرهقة.

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: مسلسل حكاية نرجس ، من الاعمال المرهقة خاصة وأن الشخصية التي اقدمها داخل الاحداث تمر بالعديد من المراحل المختلفة

واضافت النجمة ريهام عبد الغفور: أشعر بالفعل بالخوف مع عرض كل عمل لي، ولكن هذه المرة أكثر من المرات السابقة.



أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.





