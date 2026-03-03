عرض خاص لشخص واحد .. محمد ناصف يستعد لتصوير فيلمه الروائي الأول بعد عيد الفطر

يستعد المخرج المصري الشاب محمد ناصف لتصوير فيلمه الروائي الطويل الأول بعنوان"عرض خاص لشخص واحد"، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، في خطوة جديدة تواصل حضوره اللافت على الساحة السينمائية.

الفيلم الجديد يسير على وتيرة الأعمال ذات الطابع الاستشرافي، حيث يتناول مستقبل صناعة السينما عالميًا في ظل التحولات التقنية المتسارعة، وقرارات رواد الصناعة التي قد تعيد تشكيل شكل الفن نفسه، وتؤثر بشكل مباشر على العاملين فيه، خاصة الممثلين. ومن المقرر أن يشارك في بطولته ممثلون من مصر وخارجها، في تجربة إنتاجية تجمع بين الطابع المحلي والرؤية العالمية.

ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة أعمال أثارت الجدل وفتحت باب النقاش حول دور الفن في قراءة المستقبل، كان أبرزها فيلمه "قرن وستة أعوام" الذي شكّل نقطة تحول مهمة في مسيرته. الفيلم، وهو عمل مصري ناطق باللغة الإنجليزية من تأليفه وإخراجه، أُنتج في أبريل 2023 قبل اندلاع حرب غزة، وأثار جدلاً واسعًا عقب طرحه، خاصة بعد تناوله تجسيدًا دراميًا لمقابلة تاريخية جمعت بين مفتي القدس الأسبق محمد أمين الحسيني والزعيم الألماني أدولف هتلر.



وعقب عرض الفيلم، تعرض صناعه لهجوم إعلامي من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اتهمته بمعاداة السامية، بينما رأى آخرون أن العمل قدّم قراءة استشرافية للصراع، خاصة بعد فوزه بـ 8 جوائز ووصفه بأنه "فيلم تنبأ بالحرب".



وفي يناير 2026، قدّم ناصف فيلمه القصير الجديد "المعفي"، الذي يتناول قصة موظف غارق في الديون وعاجز عن سداد قروضه، بينما تتمنى زوجته أمنية قد تنقذهما من أزمتهما المالية. الفيلم من بطولة يحيى عبدالقادر، كريم مرسي، وبمشاركة الممثل الكندي بيير لوك براسارد وسارة سعيد وياسين كريم، وقد تم إنتاجه بدعم من Coldwell Banker Egypt Infinity.

بهذا المشروع الجديد، يواصل محمد ناصف ترسيخ خط فني يعتمد على الجدل المشروع والأسئلة الكبرى، واضعًا السينما في مواجهة مباشرة مع المستقبل.