تقارير إعلامية: إدارة ترامب تدرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز، أن إدارة ترامب تدرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز .

وتسجل تكاليف تشغيل ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط مستويات قياسية، وفق بيانات الشحن ومصادر في القطاع، مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وقيام طهران بمهاجمة سفن تمر عبر مضيق هرمز.

وأدى استهداف السفن، وفق منصة "انفستنج" الإقتصادية، إلى شبه توقف لحركة الملاحة في المضيق بين إيران وعُمان، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

أثار هذا الاضطراب، إلى جانب مخاوف من إغلاق طويل، ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز في أوروبا، إذ قفز خام برنت بنحو 10% هذا الأسبوع بعد توقف عدة منشآت نفطية وغازية في المنطقة.

وارتفع معدل الشحن القياسي للناقلات العملاقة التي تنقل مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ W419، أي ما يعادل 423736 دولاراً يومياً.