سامي نصر الله: يحذر من تداعيات الحرب مع إيران ويشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة بتأمين الاحتياجات الأساسية

أعرب النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري المحتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مؤكدًا أن أي مواجهة عسكرية قد يكون لها آثار كبيرة على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا حكوميًا استباقيًا يضع الأمن الاقتصادي والغذائي في مقدمة الأولويات الوطنية، مشددًا على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والزيوت والوقود والأدوية، لضمان توفيرها بكميات كافية في مواجهة أي اضطرابات خارجية، وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي، إلى جانب دوره في تخفيف فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تدعم صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد نائب الشرقية، أن، التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص بات أمرًا حيويًا لوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات عسكرية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الداخلي يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية دون تأثر بالتقلبات الخارجية.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات اللازمة لتجاوز أي تحديات، شرط الاستمرار في نهج التخطيط الاستباقي وتعزيز الإنتاج الوطني، بما يحقق مزيدًا من الاستقلال الاقتصادي ويحافظ على مكتسبات التنمية.