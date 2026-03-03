محمد نشأت : الحرب مع إيران تحمل مخاطر .. وتوجيهات الرئيس ضمنت استقرارنا الغذائي

حذر النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، من التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مؤكدًا أن أي مواجهة قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن الحكومة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات استباقية لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الاستراتيجية، بما يشمل القمح والزيوت والوقود والأدوية، لضمان عدم تأثر الحياة اليومية بأي اضطرابات خارجية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، باعتبار ذلك من أبرز الأدوات لحماية الأمن القومي، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تعزز من صمود الاقتصاد المصري أمام أي أزمات إقليمية أو عالمية.

وأكد نائب الصعيد أن التنسيق بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص ضرورة حتمية لوضع خطط استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة، مشددًا على أن الاستقرار الداخلي مرتبط بقدرة الدولة على تأمين السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه. بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، شرط الاستمرار في التخطيط الاستباقي وتعزيز الإنتاج الوطني، كما أن لدى مصر خبرة الأزمات السابقة.