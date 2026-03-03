قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
أخبار العالم

ارتفاع قياسي بتكاليف ناقلات النفط العملاقة مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز

أ ش أ

 تسجل تكاليف تشغيل ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط مستويات قياسية، وفق بيانات الشحن ومصادر في القطاع الثلاثاء، مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وقيام طهران بمهاجمة سفن تمر عبر مضيق هرمز.

وأدى استهداف السفن، وفق منصة "انفستنج" الإقتصادية، إلى شبه توقف لحركة الملاحة في المضيق بين إيران وعُمان، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

وأثار هذا الاضطراب، إلى جانب مخاوف من إغلاق طويل، ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز في أوروبا، إذ قفز خام برنت بنحو 10% هذا الأسبوع بعد توقف عدة منشآت نفطية وغازية في المنطقة. وارتفع معدل الشحن القياسي للناقلات العملاقة التي تنقل مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ W419، أي ما يعادل 423736 دولاراً يومياً.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن ضاعفت الأسعار قيمتها منذ الجمعة، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورد طهران بمهاجمة دول خليجية. وأعلن مسؤول في الحرس الثوري أن المضيق مغلق وأن إيران ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

كما قفزت أسعار شحن ناقلات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40% بعد وقف قطر الإنتاج، وسط توقعات بتجاوز الأسعار 100 ألف دولار يومياً هذا الأسبوع بسبب نقص المعروض. وتباطأت مبيعات الوقود البحري في ميناء الفجيرة نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما قد يدفع السفن للاتجاه إلى موانئ بديلة مثل سنغافورة.

ناقلات النفط العملاقة مضيق هرمز

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

أرشيفية

هل تدخل السعودية الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟.. خبير سياسي يكشف سيناريوهات الرد وحدود التحرك السعودية

جانب من الاجتماع

تطورات مهمة في تقنين أراضى الدولة بأسوان

محافظ أسيوط يشارك في اجتماع موسع لمتابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات واستغلال المسترد منها

عبر الفيديو كونفرانس..محافظ أسيوط يشارك في اجتماع موسع لمتابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات واستغلال المسترد منها

بالصور

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد