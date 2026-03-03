ارتفاع قياسي بتكاليف ناقلات النفط العملاقة مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز

تسجل تكاليف تشغيل ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط مستويات قياسية، وفق بيانات الشحن ومصادر في القطاع الثلاثاء، مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وقيام طهران بمهاجمة سفن تمر عبر مضيق هرمز.

وأدى استهداف السفن، وفق منصة "انفستنج" الإقتصادية، إلى شبه توقف لحركة الملاحة في المضيق بين إيران وعُمان، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

وأثار هذا الاضطراب، إلى جانب مخاوف من إغلاق طويل، ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز في أوروبا، إذ قفز خام برنت بنحو 10% هذا الأسبوع بعد توقف عدة منشآت نفطية وغازية في المنطقة. وارتفع معدل الشحن القياسي للناقلات العملاقة التي تنقل مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ W419، أي ما يعادل 423736 دولاراً يومياً.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن ضاعفت الأسعار قيمتها منذ الجمعة، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورد طهران بمهاجمة دول خليجية. وأعلن مسؤول في الحرس الثوري أن المضيق مغلق وأن إيران ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

كما قفزت أسعار شحن ناقلات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40% بعد وقف قطر الإنتاج، وسط توقعات بتجاوز الأسعار 100 ألف دولار يومياً هذا الأسبوع بسبب نقص المعروض. وتباطأت مبيعات الوقود البحري في ميناء الفجيرة نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما قد يدفع السفن للاتجاه إلى موانئ بديلة مثل سنغافورة.