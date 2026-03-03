خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مُشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة لرفضه مساعدتها عقب عودتهما من أداء مناسك العمرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وبسؤاله أقر أنه حال تواجده بالمطار فـى طريقه للعودة للبلاد عقب أداءه مناسك العمرة ومساعدته المعتمرين القادمين معه على ذات الرحلة طوعاً قامت السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو بالتعدى عليه بالسب لعدم حمله حقائبها ومساعدتها ظناً منها أنه ضمن مُشرفـى الرحلة، وقيامه بنشر المقطع إعتراضاً على سلوكها وعقب ذلك قام بحذفه وأبدى عدم رغبته فى إتخاذ إجراء قانونى حيالها.