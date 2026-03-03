لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق

شنت اﻹدارة العامة للمرور، بناء على تعليمات اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية على كافة الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة والصحراوية والزراعية لرصد المخالفين لقواعد وآداب المرور للحد من الحوادث.



كما كثفت الإدارة برئاسة اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق لإلزام السائقين السرعات المقررة على الطرق منعا لوقوع الحوادث بالإضافة لحملات منع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثف الإدارة من حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والتشديد على عدم التهاون مع المستهترين من سائقى المركبات بشتى أنواعها والتأكيد على الالتزام بقواعد السير بالطرق حفاظا على أرواح المواطنين.