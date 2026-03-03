قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار ترامب : مصر دولة قوية .. وحليفة للولايات المتحدة وقادرة على حماية أراضيها
إجازة رسمية 3 أيام.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيا
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق

مصطفى الرماح

شنت اﻹدارة العامة للمرور، بناء على تعليمات اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية على كافة الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة والصحراوية والزراعية لرصد المخالفين لقواعد وآداب المرور للحد من الحوادث.


كما كثفت الإدارة برئاسة اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق لإلزام السائقين السرعات المقررة على الطرق منعا لوقوع الحوادث بالإضافة لحملات منع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثف الإدارة من حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.


كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والتشديد على عدم التهاون مع المستهترين من سائقى المركبات بشتى أنواعها والتأكيد على الالتزام بقواعد السير بالطرق حفاظا على أرواح المواطنين.

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

