فصل الغاز والكهرباء | تفاصيل انهيار عقار قديم بميدان بالاس في المنيا .. صور

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث انهيار عقار قديم غير مأهول بالسكان بميدان بالاس بمدينة المنيا، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وقامت الوحدة المحلية بقطع المرافق وفرضت كردونا أمنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار عقار قديم غير مأهول بالسكان منذ فترة ومكون من 3 طوابق بميدان بالاس بحي وسط مدينة المنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلي الموقع وتبين حدوث انهيار كلي بالعقار نتيحة تهالكة، دون أصابات بشرية.

وتم فرض كردونا أمنيا علي محيط العقار للحفاظ علي سلامة المارة، وفصل المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي.

تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

