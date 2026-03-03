المنيا .. إغلاق مركز للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص وضبط أدوية مجهولة وأعشاب

واصلت مديرية الصحة بالمنيا حملاتها الرقابية وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية صحة وسلامة المواطنين .



شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، حملة تفتيشية مرورية مفاجئة على عدة منشآت طبية وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مراكز العلاج الطبيعي بمركز بني مزار ، يعمل "بدون ترخيص"، ورصد عدة مخالفات جسيمة بداخله .

أوضح الدكتور محمد حسن ، مدير إدارة العلاج الحر ، أن الحملة شارك فيها مسؤولي العلاج الحر بالإدارة الصحية ببني مزار وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وقد تبين للجنة التفتيش أن القائم على إدارة المركز "ممارس" للعلاج الطبيعي وليس "أخصائياً"، مما لا يمنحه الحق القانوني في فتح أو إدارة المركز.

وتعدت المخالفات لتشمل قيام المذكور بمزاولة مهنة "الطب البشري" بالمخالفة للقانون، حيث تم العثور على دفتر "روشتات" طبي يقوم من خلاله بكتابة الوصفات الطبية للمرضى.

أدوية وأعشاب مجهولة المصدر

​كما رصدت الحملة قيامه بمزاولة مهنة "الصيدلة"، حيث تم ضبط كراتين وكميات كبيرة من الأدوية والأعشاب مجهولة المصدر وبدون فواتير يتم بيعها داخل المركز، والتي تم فحصها بمعرفة مفتش هيئة الدواء المصرية.

​وعلى الفور، تم تحريز كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وإثبات المخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة.

​ومن جانبه، أكد د. محمود عمر عبد الوهاب - وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي منشأة طبية تخالف المعايير الصحية أو تتلاعب بأرواح المواطنين، مشدداً على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية.