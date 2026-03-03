قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار ترامب : مصر دولة قوية .. وحليفة للولايات المتحدة وقادرة على حماية أراضيها
إجازة رسمية 3 أيام.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيا
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة

أحمد العوضي ومحمد إمام
أحمد العوضي ومحمد إمام
قسم التوك شو

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تحصل على نسبة من أجر كل ممثل وفقًا لقيمة تعاقده، باعتبارها حقًا قانونيًا يساهم في دعم خدمات النقابة وأعضائها.

وأضاف «زكي» خلال برنامج «حبر سري» الذي تقدمه أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس، أن ما أُثير بشأن وجود خلاف بين الفنانين أحمد العوضي ومحمد إمام لا يتجاوز كونه صراعًا صحيًا ومنافسة شريفة، مؤكدًا أن مثل هذه المنافسات تضفي حالة من الحماس على الساحة الفنية، وشبه الأمر بالمنافسة الكروية بين الأهلي والزمالك، التي تسهم في زيادة التفاعل الجماهيري.

وأوضح أن كلا الفنانين يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة، مشددًا على أن الجمهور يظل الحكم النهائي في تقييم الأعمال الفنية ونجاحها.

ومازح نقيب المهن التمثيلية، قائلا : «الأعلى أجر فيهم يفضل ثابت على موقفه علشان ناخد منه نسبه، موضحا أن النقابة بتاخد نسبه من الممثل حسب أجره ».

عودة الفنان محمد رمضان

وفي سياق آخر، أعرب نقيب المهن التمثيلية عن أمنياته بعودة الفنان محمد رمضان إلى الساحة الفنية قريبًا، مؤكدًا أنه فنان مهم وله جمهور عريض، وهو ما يظهر جليًا في نسب مشاهدة أعماله، لا سيما خلال الموسم الرمضاني.

وأختتم أنه يتمنى أيضًا عودته للتعاون مجددًا مع المخرج محمد سامي، معتبرًا أن هذا الثنائي قدم أعمالًا ناجحة تحظى بمتابعة واسعة، واشتياق الجمهور للفنان أحيانًا يعزز من قوة عودته ويزيد من تأثيرها.

نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أحمد العوضي محمد إمام محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

الضويني يهنئ طالبي الأزهر الفائزين بالمركزين الأول والثاني في جائزة دبي للقرآن

صلاة التراويح

ليلة عامرة بالخشوع والتقوى.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين في صلاة التراويح

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر: تقوى الله وإصلاح ذات البين سبيل نجاة الأمة من الفتن

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد