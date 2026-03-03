نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تحصل على نسبة من أجر كل ممثل وفقًا لقيمة تعاقده، باعتبارها حقًا قانونيًا يساهم في دعم خدمات النقابة وأعضائها.

وأضاف «زكي» خلال برنامج «حبر سري» الذي تقدمه أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس، أن ما أُثير بشأن وجود خلاف بين الفنانين أحمد العوضي ومحمد إمام لا يتجاوز كونه صراعًا صحيًا ومنافسة شريفة، مؤكدًا أن مثل هذه المنافسات تضفي حالة من الحماس على الساحة الفنية، وشبه الأمر بالمنافسة الكروية بين الأهلي والزمالك، التي تسهم في زيادة التفاعل الجماهيري.

وأوضح أن كلا الفنانين يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة، مشددًا على أن الجمهور يظل الحكم النهائي في تقييم الأعمال الفنية ونجاحها.

ومازح نقيب المهن التمثيلية، قائلا : «الأعلى أجر فيهم يفضل ثابت على موقفه علشان ناخد منه نسبه، موضحا أن النقابة بتاخد نسبه من الممثل حسب أجره ».

عودة الفنان محمد رمضان

وفي سياق آخر، أعرب نقيب المهن التمثيلية عن أمنياته بعودة الفنان محمد رمضان إلى الساحة الفنية قريبًا، مؤكدًا أنه فنان مهم وله جمهور عريض، وهو ما يظهر جليًا في نسب مشاهدة أعماله، لا سيما خلال الموسم الرمضاني.

وأختتم أنه يتمنى أيضًا عودته للتعاون مجددًا مع المخرج محمد سامي، معتبرًا أن هذا الثنائي قدم أعمالًا ناجحة تحظى بمتابعة واسعة، واشتياق الجمهور للفنان أحيانًا يعزز من قوة عودته ويزيد من تأثيرها.