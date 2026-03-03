حقيقة عودة عبلة كامل.. أشرف زكي يكشف كواليس أزمة أسماء جلال ورامز واعتذار أحمد ماهر

حل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفا على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس، ليكشف عن كواليس تواصله مع الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية وخلاف أسماء جلال ورامز جلال، وأزمة الفنان أحمد ماهر الأخيرة.

مسلسل "البرنس" نقطة تحول في مشوار روجينا.. لم أفرضها كبطلة

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ما يتردد بشأن تدخله لفرض زوجته الفنانة روجينا كبطلة في الأعمال الدرامية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى واقع، حيث إنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة

وقال اشرف زكي، ساخرًا :«أنا فرضتها كبطلة.. وبنسمع حاجات كتير»، مشددًا على أنه ليس في موضع الدفاع عنها؛ لأن مسيرتها الفنية تتحدث عن نفسها.

وأوضح اشرف زكي أن روجينا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني مبكرًا مع المخرج العالمي يوسف شاهين وعدد من كبار المخرجين، مضيفًا: «طلعت السلم بالراحة وحققت نجاحاتها بشكل تدريجي دون قفز على المراحل».

وأشار اشرف زكي إلى أن مشاركتها في مسلسل البرنس مثلت نقطة تحول مهمة في مسيرتها، حيث لفتت الأنظار بقوة إلى أدائها، ما انعكس على اختياراتها اللاحقة، مؤكدًا أن منح البطولة في أي عمل درامي يخضع في الأساس لحسابات الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن شركات الإنتاج لا تجازف بإسناد بطولة لفنان لا يحقق نجاحات فعلية أو لا يملك رصيدًا لدى الجمهور.

عبلة كامل ترفض أي دعم.. الأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كواليس تواصله مع الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حاول إقناعها بالعودة إلى التمثيل، لكنها اعتذرت بشكل قاطع، قائلًا إنه تواصل معها أكثر من مرة من أجل العودة إلى الساحة الفنية، إلا أنها رفضت الفكرة تمامًا.

وشدد اشرف زكي، على أنها اعتذرت عن جميع التكريمات التي عُرضت عليها، مشيرًا إلى أنها تفضل الابتعاد عن الأضواء في الوقت الحالي، موضحًا أن عبلة كامل رفضت كذلك أي شكل من أشكال الدعم، سواء من خلال النقابة عبر مشروع العلاج أو أي مساعدات أخرى من الدولة أو من أي جهة، مؤكدًا أنها ترفض تمامًا أن يساعدها أحد، ولديها قناعة راسخة بأن أموالها يجب أن تكون من «عرق جبينها».

وتحدث اشرف زكي عن ظهورها الأخير في إعلان تجاري في شهر رمضان، موضحًا أن مجهود الإعلان كان بسيطًا، وأنها وافقت عليه مقابل عائد مادي مناسب، وهو أمر طبيعي، خاصة أن الجهد المبذول لم يكن كبيرًا.

وأكد اشرف زكي أن كل الأرقام المتداولة بشأن أجرها في الإعلان مبالغ فيها وغير صحيحة، موضحًا أن المقابل الحقيقي قد يكون نصف أو ثلث ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ظهور عبلة كامل في الإعلان كان مميزًا وشهد حالة من الاحتفاء من جانب الجمهور، ما يعكس مكانتها الكبيرة ومحبة الناس لها.

وفيما يتعلق بالشائعات حول إصابتها بمرض خطير، أكد اشرف زكي أنه لا يعلم شيئًا عن إصابتها بأي مرض خبيث، قائلًا إن ظهورها الأخير كافٍ لطمأنة جمهورها، ومشيرًا إلى أن حالتها تبدو جيدة.

زمن المسرح سيعود مرة أخرى.. وهذا على مسئوليتي

أكد الدكتور أشرف زكي أن مسرح الدولة «له ما له وعليه ما عليه»، مشيرًا إلى أن الفرق المسرحية اختفت ولم تعد موجودة كما كانت في السابق، موضحًا أن النقابة تسعى حاليًا لإعادة إحياء هذا الدور.

وقال اشرف زكي، إن هناك جهودًا تُبذل لإعادة العمل المسرحي من خلال تقديم تجارب تجمع بين الشباب وكبار الفنانين، إلى جانب تنظيم أنشطة وعروض مسرحية متنوعة، في إطار خطة لإعادة الاهتمام بالمسرح من جديد.

وأوضح اشرف زكي أن هناك تيارًا واضحًا من الشباب، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج، يتجه بقوة نحو المسرح، لافتًا إلى وجود حالة حنين لدى الجمهور لهذا الفن، ما يعكس ارتباطه به رغم التحديات، ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية للمسرح، مضيفًا: "زمن المسرح سيعود مرة أخرى، وهذا على مسئوليتي".



تركي آل الشيخ داعم كبير للفن المصري.. نهضة مرتقبة للمسرح بتعاون مصري سعودي

أكد الدكتور أشرف زكي أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة كبيرة للمسرح، مشيرًا إلى وجود تعاون مشترك بين مصر والهيئة العامة للترفيه في مجالات المسرح والسينما والفن بشكل عام.

وأوضح اشرف زكي، أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه، وأسفر بالفعل عن تقديم مسرحيات بالتعاون مع هيئة الترفيه حققت نجاحًا ملحوظًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير هذا التعاون بما يخدم الحركة الفنية في البلدين.

وأشار اشرف زكي إلى أن السعودية تشهد طفرة كبيرة في مجالي السينما والمسرح، مع وجود إنتاج فني متميز، لافتًا إلى أن هذا الحراك ينعكس بشكل إيجابي على الوسط الفني ككل، سواء من مخرجين أو ممثلين أو مختلف عناصر الصناعة.

وأضاف اشرف زكي أن الدعم المتبادل والبروتوكول الموقع بين الجهات المصرية وهيئة الترفيه سيؤتي ثماره قريبًا، موجّهًا الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على هذه الخطوة، وعلى خطوات سابقة كان لها دور كبير في دعم الفن المصري وتعزيز حضوره.

وأشار اشرف زكي إلى أن النقابة قدمت بالفعل عروضًا مسرحية بتذاكر بأسعار رمزية، وحققت إيرادات كبيرة، ما يؤكد أن «الجمهور بخير ومتعلق بالمسرح، لكن العمل المسرحي هو الذي ليس بخير»، متوقعًا حدوث نهضة كبيرة في الحركة المسرحية خلال المرحلة المقبلة.



خلاف أسماء جلال ورامز سوء فهم ولم يتعدَّ الإطار القانوني.. نحن أسرة واحدة

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن ما حدث بين الفنانة أسماء جلال ورامز جلال كان نتيجة سوء فهم ولم يتعدَ الإطار القانوني الذي اختارته أسماء جلال لحماية حقوقها، موضحًا أن أسماء جلال مؤخرًا اتخذت إجراء قانوني ضد البرنامج.

وأضاف اشرف زكي،: «الاثنين أعضاء في النقابة، وما فيش محاضر ضد بعض ولا حاجة، هي أخذت حقها القانوني، أنا مستني بس الدنيا تهدى ونجيب الاثنين في النقابة ونهدي الموضوع، بس لا تطرق الحديد وهو ساخن».

وأوضح اشرف زكي أن الفنانة كانت تشعر بالضيق جدا بسبب هذا البرنامج، مشددًا على أنه تواصل معها شخصيا، مؤكدا أنه فوجئ بالإجراء القانوني لكنها استخدمت حقها الطبيعي، مضيفا: «لما الدنيا تهدى إحنا أسرة واحدة وهنشوف إزاي الموضوع يتعالج، بس لازم نستنى لما الأمور تهدى».

وعن رؤيته لما حدث بين الفنان أسماء جلال ورامز جلال، أوضح: «دلوقتي هي بقى في قضية، وأنا مش عايز أتكلم في التفاصيل.



رامز بيحب أسماء جلال والموضوع هزار.. "الدنيا سخنت بسبب السوشيال ميديا"

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الأزمة بين الفنانة أسماء جلال والفنان رامز جلال نتجت عن سوء فهم، مشيرًا إلى أن رامز دايمًا تعليقاته معروفة، وأكد أنه لم يقصد أي إساءة.

وقال اشرف زكي : «هو بيحب أسماء جلال جدا، واللي حصل كان هزار، لكن أحيانًا الطرف الآخر ما يتقبلش الهزار، خصوصًا مع اشتعال السوشيال ميديا، فالدنيا سخنت»، مضيفًا: «أنا واثق إن رامز ما يقصدش إطلاقًا أن يسيء لأسماء جلال أو لأي حد، وإن شاء الله الموضوع هيتعالج ويتلم بالطريقة اللي ترضيها وتصح المسار».

وواصل: «أنا ما شفتهاش على الهواء، شفتها بعدين، كل واحد هيفسرها بطريقته، يمين هيفسرها يمين، شمال هيفسرها شمال، لكن أنا ما أعتقدش إن القصد كان إساءة، واستحالة يكون قصد إساءة».

وأشار اشرف زكي إلى أنه تواصل مع أسماء جلال شخصيًا، لكنه لم يتواصل بعد مع رامز جلال، قائلاً: «لسه ما كلمتش، لأن مش عارف بيصور ولا خلص ولا إيه»، مضيفًا: «في ناس بتقول إن اللي رايح برنامج زي كده عارف إنه بيكون في مقدمات زي كده ودي مش جديدة، وبتظهر على طول».

تصوير إلهام عبد الغفور في العرض الخاص تجاوز مرفوض.. تحقيق النيابة جارٍ

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الأزمة المتعلقة بتصوير الفنانة إلهام عبد الغفور في العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» تكشفت نتيجة تجاوزات من بعض الحضور، مشددًا على أن العرض الخاص كان مخصصًا للأشخاص الموجودين في الكشف فقط، وأن من اخترق هذا النظام يتحمل المسؤولية.

وأضاف اشرف زكي، أن الحادثة تم التعامل معها من قبل منظمي الحفلة والسينما، وأن الملف الآن في يد النيابة العامة، مؤكدًا احترامه الكامل للتحقيقات واعتبارها إنجازًا كبيرًا سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وأوضح اشرف زكي أن الكاميرات رصدت الحادثة، وأن التجاوز كان نوعًا من الاختراق المرفوض بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الشخص الذي قام بذلك اندس بين المدعوين في الحفل الخاص، وتابع: «الشخص ده كان قاصد واللي عمله بيظره كده، بياخدوا فلوس عشان التريند».

اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الجدل المثار مؤخرًا بشأن واقعة سب الفنان أحمد ماهر للفنان رامز جلال تم تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الواقعة لم تتضمن إساءة متعمدة.

وأوضح زكي، أن أحمد ماهر يُعد من الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل جلال توفيق، والد الفنانين رامز جلال وياسر جلال، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعته بأسرة الراحل اتسمت بالود والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن ماهر يكنّ تقديرًا كبيرًا لاسم جلال توفيق وتاريخه الفني، ولا يمكن أن يقصد الإساءة لنجليه، لافتًا إلى أن ما حدث جاء في سياق عفوية الحديث، إلا أن سرعة تداول التصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في إخراجها من إطارها الحقيقي.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على أن أحمد ماهر بادر بتقديم اعتذار واضح وصريح لكل من رامز وياسر جلال، تقديرًا للعلاقة الطيبة التي تجمعهم، مؤكدًا أن الاعتذار قوبل بروح الزمالة.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمور تتجه نحو الاحتواء، وأن الوسط الفني يظل أسرة واحدة، وأي خلاف عابر يمكن تجاوزه بالحوار والاحترام المتبادل.