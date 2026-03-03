تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص

أعلن عاطف المغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع بمجلس النواب، تدشين تكتل برلماني جديد يضم عددًا من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، بهدف تنسيق الرؤى والمواقف داخل المجلس مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد.

وأوضح المغاوي أن التكتل يضم نوابًا من حزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب عدد من المستقلين، من بينهم النائب ضياء الدين داوود والنائب أحمد فرغلي، وذلك في إطار توحيد الجهود تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية.

وأشار إلى أن اللقاء عُقد بمقر حزب العدل، وشهد اتفاقًا على إطلاق تنسيق برلماني منظم، يقوم على تبادل الخبرات وتوحيد المواقف، خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن التكتل سيعمل على تقديم مشروعات قوانين جديدة، إلى جانب إعداد تعديلات تشريعية مرتقبة خلال المرحلة المقبلة، مع السعي لتوسيع دائرة التنسيق عبر ضم نواب مستقلين لديهم مواقف واضحة في الدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضاف أن من أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها، الدعوة إلى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب لعرض خطته ورؤيته للفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية في مصر.