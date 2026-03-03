قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

وجهت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، رسالة متطابقة ثانية إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، و مايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.



وقامت دولة قطر بتوجيه الرسالة - وفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا- الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.



وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم أمس الاثنين عن نجاح القوات الجوية الأميرية القطرية في إسقاط طائرتين (SU24) قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم التصدي بنجاح لـ (7) صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية، والتصدي أيضًا لـ(5) مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، حيث استهدفت عدة مناطق في الدولة".



وأضافت في هذا الصدد أن وزارة الدفاع القطرية أعلنت أيضًا عن تعرض دولة قطر لهجومين بمسيرتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدف الأول خزان مياه تابع لأحد مصانع مسيعيد للطاقة، بينما استهدف الثاني أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لقطر للطاقة دون وقوع خسائر بشرية".



وتابعت الرسالة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الاعتداء من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات"، مؤكدة في هذا السياق إدانة دولة قطر هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.



كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.