المنيا .. تنفيذ 532 فعالية متنوعة بمراكز الشباب خلال شهر رمضان

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية خلال شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة أعدّت خطة متكاملة تضم حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى منارات للإشعاع الثقافي والرياضي والروحي.

وأضاف المحافظ أن هذه الأنشطة المكثفة تسهم في تعزيز قيم التسامح والمواطنة والانتماء، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات، بما يضمن وصول الخدمات الترفيهية والتثقيفية إلى شباب القرى والنجوع بمراكز المحافظة التسع.

ومن جانبه، استعرض مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، تفاصيل الأجندة الشهرية للمديرية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المديرية استعدّت لتنفيذ 532 فعالية متنوعة تغطي مختلف اهتمامات الشباب والناشئين.

فعاليات متنوعة

أوضح وكيل الوزارة أن الأنشطة تتضمن تنظيم 150 دورة لكرة القدم، و80 دورة لتنس الطاولة، و15 دورة للكرة الطائرة، إلى جانب تنفيذ 120 مسابقة في حفظ القرآن الكريم، و85 ندوة دينية تتناول فضائل شهر رمضان والقيم الأخلاقية والسلوكية.

كما تشمل الفعاليات تنظيم 25 مسابقة متنوعة، و20 دوريًا ثقافيًا، و15 مسابقة فنية لإبراز الطاقات الإبداعية، فضلًا عن تنفيذ 12 معسكرًا للخدمة العامة والكشفية لتعزيز روح العمل التطوعي والانتماء، إلى جانب تنظيم 6 فعاليات للإفطار الجماعي بهدف تعميق الروابط الاجتماعية بين الشباب المشاركين.