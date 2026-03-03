قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
جولة ميدانية لنائب محافظ المنيا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية لتعظيم الموارد ورفع كفاءة الأداء

ايمن رياض

 أجرى الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برفع كفاءة مشروعات المحافظة وتعظيم مواردها، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا.

وهدفت الجولة إلى متابعة الأداء الفعلي لتلك المشروعات، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو تعظيم العائد منها، مع التأكيد على أهمية وضع حلول عملية تضمن حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للأصول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الموارد الذاتية للمحافظة.

دعم الموارد

 مشروعات شملت الجولة تفقد وحدة الرصف، ومشروعات تحسين الطرق، والموقف العام، إلى جانب مشروع النقل الجماعي، للوقوف على آليات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية.

