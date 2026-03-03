جولة ميدانية لنائب محافظ المنيا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية لتعظيم الموارد ورفع كفاءة الأداء

أجرى الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برفع كفاءة مشروعات المحافظة وتعظيم مواردها، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا.

وهدفت الجولة إلى متابعة الأداء الفعلي لتلك المشروعات، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو تعظيم العائد منها، مع التأكيد على أهمية وضع حلول عملية تضمن حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للأصول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الموارد الذاتية للمحافظة.

دعم الموارد

مشروعات شملت الجولة تفقد وحدة الرصف، ومشروعات تحسين الطرق، والموقف العام، إلى جانب مشروع النقل الجماعي، للوقوف على آليات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية.