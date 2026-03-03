محافظ المنيا: ضبط 3304 مخالفات خلال حملات رقابية فبراير الماضى

شدّد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة طوال شهر رمضان المعظم، مع إحكام الرقابة اليومية والتصدي بكل حسم لكافة صور المخالفات التموينية، حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع اى ممارسات احتكارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين كثّفت حملاتها الرقابية خلال شهر فبراير الماضى ، وأسفرت عن تحرير 3304 محاضر ومخالفات تموينية بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه في قطاع المخابز تم تحرير 2038 مخالفة، تنوعت ما بين نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتهريب الدقيق، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم وجود سجلات.

وأضاف أنه تم تحرير 236 مخالفة للتجار التموينيين، إلى جانب 24 مخالفة في قطاع المواد البترولية.

وفي مجال الأسواق، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 1266 مخالفة، شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتداول سلع مجهولة المصدر، والذبح خارج المجازر، وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات المكثفة بكافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الأمن الغذائي، مع التصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.