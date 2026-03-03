قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: ضبط 3304 مخالفات خلال حملات رقابية فبراير الماضى

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدّد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة طوال شهر رمضان المعظم، مع إحكام الرقابة اليومية والتصدي بكل حسم لكافة صور المخالفات التموينية، حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع اى ممارسات احتكارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين كثّفت حملاتها الرقابية خلال شهر فبراير الماضى ، وأسفرت عن تحرير 3304 محاضر ومخالفات تموينية بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه في قطاع المخابز تم تحرير 2038 مخالفة، تنوعت ما بين نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتهريب الدقيق، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم وجود سجلات.

وأضاف أنه تم تحرير 236 مخالفة للتجار التموينيين، إلى جانب 24 مخالفة في قطاع المواد البترولية.

وفي مجال الأسواق، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 1266 مخالفة، شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتداول سلع مجهولة المصدر، والذبح خارج المجازر، وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات المكثفة بكافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الأمن الغذائي، مع التصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

المنيا حملات تموين الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

الاهلي

اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والزمالك

كبار الدوري.. أندية حسمت التأهل للمرحلة النهائية| الأهلي والزمالك الأبرز

الدوري الممتاز

صراع المقدمة يشتعل.. مواعيد مباريات الجولة 21 بالدوري الممتاز

قمة ترتيب دوري نايل

خالد الغندور يثير الجدل بشأن الزمالك بعد انفراده بقمة ترتيب دوري نايل

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد