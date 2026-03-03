قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموجة 28.. إزالة 1103 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

ايمان رياض

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، التي انطلقت في 7 فبراير واستمرت حتى 27 فبراير 2026، أسفرت عن إزالة 1103 حالات تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حق الشعب، وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.

وشدد محافظ المنيا، على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حق الدولة، مؤكدًا أن خطة العمل تعتمد على الرصد الدقيق للمتغيرات المكانية غير القانونية من خلال صور الأقمار الصناعية، والتعامل الفوري معها لمنع تحولها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.

وأشار إلى أن الحالات التي تم التعامل معها خلال المرحلة الثانية شملت 162 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و512 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و219 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى 210 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ، أن حملات الإزالة تُنفذ في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، واستمرار المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها.

يُذكر أن الموجة 28 تُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث أُقيمت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير 2026، فيما استمرت المرحلة الثانية من 7 فبراير حتى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 مارس حتى 27 مارس 2026، وذلك لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.

