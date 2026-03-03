خالد جلال مديرا فنيا.. الإسماعيلي يعلن رسميا تشكيل جهاز الكرة

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي تشكيل جهاز الكرة الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة خالد جلال المدير الفني الجديد بعد رحيل طارق العشري.

وجاء تشكيل جهاز الكرة الجديدة كالتالي:

علي غيط - نائب رئيس اللجنة والمشرف العام على كرة القدم.

حسني عبد ربه - مدير رياضي لجهاز الكرة متطوعا دون مقابل.

خالد جلال - مدير فني.

وائل كوندي - مدرب عام.

أحمد فكري الصغير - مدرب عام.

عبدالله الشحات - مدرب.

إسلام كاظم - مدرب مساعد.

خالد متولي - مدرب حراس مرمى.

ميدو - محلل أداء.

كما انضم الدكتور أكرم عبد العزيز (علاج طبيعي) إلى الجهاز الطبي بالنادي.

رحيل طارق العشري

تقدّم طارق العشري باعتذاره عن استكمال مسيرته التدريبية مع النادي الإسماعيلي، بعد النتائج غير المرضية للفريق، ما دفع الطرفين إلى إنهاء التعاقد بشكل ودي يحفظ العلاقة بينهما.

وكشف النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عن طلب طارق العشري فسخ التعاقد بالتراضي، وهو ما وافق عليه النادي.

وجاء قرار الاعتذار في ظل الظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث سعى الجهاز الفني إلى تحسين النتائج والأداء، إلا أن عدم التوفيق حال دون تحقيق الطموحات المرجوة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية الفنية، في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم الجاري، ومحاولة تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الدوري.