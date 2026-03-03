قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد جلال مديرا فنيا.. الإسماعيلي يعلن رسميا تشكيل جهاز الكرة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
عبدالله هشام

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي تشكيل جهاز الكرة الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة خالد جلال المدير الفني الجديد بعد رحيل طارق العشري.

وجاء تشكيل جهاز الكرة الجديدة كالتالي:

علي غيط - نائب رئيس اللجنة والمشرف العام على كرة القدم.

حسني عبد ربه - مدير رياضي لجهاز الكرة متطوعا دون مقابل.

خالد جلال - مدير فني.

وائل كوندي - مدرب عام.

أحمد فكري الصغير - مدرب عام.

عبدالله الشحات - مدرب.

إسلام كاظم - مدرب مساعد.

خالد متولي - مدرب حراس مرمى.

ميدو - محلل أداء.

كما انضم الدكتور أكرم عبد العزيز (علاج طبيعي) إلى الجهاز الطبي بالنادي.

رحيل طارق العشري

تقدّم طارق العشري باعتذاره عن استكمال مسيرته التدريبية مع النادي الإسماعيلي، بعد النتائج غير المرضية للفريق، ما دفع الطرفين إلى إنهاء التعاقد بشكل ودي يحفظ العلاقة بينهما.

وكشف النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عن طلب طارق العشري فسخ التعاقد بالتراضي، وهو ما وافق عليه النادي.

وجاء قرار الاعتذار في ظل الظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث سعى الجهاز الفني إلى تحسين النتائج والأداء، إلا أن عدم التوفيق حال دون تحقيق الطموحات المرجوة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية الفنية، في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم الجاري، ومحاولة تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الدوري.

