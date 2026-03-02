قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسني عبد ربه يقترب من منصب المدير الرياضي للإسماعيلي

حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
عبدالله هشام

يقترب حسنى عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق من تولى مهمة المدير الرياضي في الدراويش خلال الفترة المقبلة.

ويناقش مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إجراء عدة تغييرات على مستوى الفريق الأول بعد النتائج السلبية المتتالية واقترابه من الهبوط.

يأتى ذلك بعد رحيل طارق العشري من منصبه كمدير فني للفريق في الموسم الحالي بعد الخسارة أمام الجونة بنتيجة 2-1 

ويحاول مسؤولو الإسماعيلي التوصل لاتفاق مع عبدالحميد بسيوني لتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

رحيل طارق العشري بالتراضي

وأعلن النادي في بيان رسمي، قبول اعتذار طارق العشري عن عدم استكمال مهمته، بعدما تقدم بطلب إلى الإدارة للرحيل في ظل الظروف الحالية. وجاء الانفصال بين الطرفين بشكل ودي وبالتراضي، ليُسدل الستار على فترة توليه القيادة الفنية للفريق.

ويُعد العشري ثاني مدرب يغادر الفريق هذا الموسم، بعد رحيل الجزائري ميلود حمدي في وقت سابق.

بسيوني يعود للمشهد من بوابة الدراويش

ويمتلك عبد الحميد بسيوني، خبرات فنية جيدة سواء كلاعب سابق أو كمدير فني، حيث سبق له تمثيل نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته الكروية، قبل أن يتجه إلى التدريب ويخوض عدة تجارب في الدوري المصري.

وتأمل إدارة الإسماعيلي أن ينجح بسيوني في إعادة التوازن للفريق وتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طموحات الجماهير بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب.

الإسماعيلي نادي الإسماعيلي حسنى عبد ربه منتخب مصر طارق العشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

جريمة تهز بورسعيد

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيب المتهمة بإنهاء حياة فاطمة في دائرة الاتهام

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية.. منجمة تتوقع تطورات بين إسرائيل وإيران

ازمة الاهلي

‫ رفض الاستجابة .. أزمة بين الأهلي وخوسيه ريبيرو بعد فسخ التعاقد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد