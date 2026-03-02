حسني عبد ربه يقترب من منصب المدير الرياضي للإسماعيلي

يقترب حسنى عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق من تولى مهمة المدير الرياضي في الدراويش خلال الفترة المقبلة.

ويناقش مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إجراء عدة تغييرات على مستوى الفريق الأول بعد النتائج السلبية المتتالية واقترابه من الهبوط.

يأتى ذلك بعد رحيل طارق العشري من منصبه كمدير فني للفريق في الموسم الحالي بعد الخسارة أمام الجونة بنتيجة 2-1

ويحاول مسؤولو الإسماعيلي التوصل لاتفاق مع عبدالحميد بسيوني لتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

رحيل طارق العشري بالتراضي

وأعلن النادي في بيان رسمي، قبول اعتذار طارق العشري عن عدم استكمال مهمته، بعدما تقدم بطلب إلى الإدارة للرحيل في ظل الظروف الحالية. وجاء الانفصال بين الطرفين بشكل ودي وبالتراضي، ليُسدل الستار على فترة توليه القيادة الفنية للفريق.

ويُعد العشري ثاني مدرب يغادر الفريق هذا الموسم، بعد رحيل الجزائري ميلود حمدي في وقت سابق.

بسيوني يعود للمشهد من بوابة الدراويش

ويمتلك عبد الحميد بسيوني، خبرات فنية جيدة سواء كلاعب سابق أو كمدير فني، حيث سبق له تمثيل نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته الكروية، قبل أن يتجه إلى التدريب ويخوض عدة تجارب في الدوري المصري.

وتأمل إدارة الإسماعيلي أن ينجح بسيوني في إعادة التوازن للفريق وتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طموحات الجماهير بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب.