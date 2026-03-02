قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين الشرقية: تحرير 3394 محضرا ضد المخالفين لردع المتلاعبين بالسلع المدعمة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية؛ لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مشددًا بعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفتة.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة على مدار شهر فبراير الماضي، وأسفرت الجهود عن تحرير ٣٣٩٤ محضرًا تموينيا متنوعًا.

وأشار الي انه تم تحرير ٢١٧٥ محضرا حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها : نقص وزن رغيف الخبز، إنتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

وتم تحرير١٢١٩ محضراً حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه و قضايا متنوعة تضمنت ٢طن  أعلاف و٣ طن  دقيق سياحى و٣ طن دقيق بلدى  و٢ طن سكر أبيض  و٤ طن أسمدة وطن زيت وسمن و٩ طن و ٨٠٠ كجم أرز وطن دواجن و٥ طن مضبوطات أخرى.

تم إقامة ٢٣ معرضا لـ أهلاً رمضان بكل مراكز المحافظة وفحص ١١٩ شكوى و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع المدعمة من قبل الدولة لضمان وصولها لمستحقيها، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع إستمرار تكثيف الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات اليومية الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية السلع المدعمة

جانب من المضبوطات
أومودا القطط
بنتلي
كيا تيلورايد
