صحة الشرقية تنفذ 6 قوافل علاجية مجانية لتوقيع الكشف علي 9 آلاف مواطن

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً، مشيداً بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بتنفيذ ٦ قوافل طبية علي مدار شهر فبراير الماضي وذلك تحت الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية بالمديرية حيث شملت ١١ تخصص طبي استفاد منها ٩ ألاف و ٤٢٧ مواطن بالإضافة إلى تخصيص ٢ عيادة لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم، وكذلك تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وثمن وكيل الوزارة الجهود المبذولة من ادارة القوافل العلاجية بالمديرية للحفاظ على صدارة المركز الاول علي مستوي جميع محافظات الجمهورية لمدة ٤٢ شهر على التوالى والذي ينعكس بالشكل الإيجابي على تقديم خدمات طبية لائقة بالمجان يستفيد منها أكبر عدد من المترددين عليها.

وأكد محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة ، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعماً للحق في الرعاية الصحية المتكاملة.