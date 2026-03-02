قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
محافظات

إزالة 1478 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (١٤٧٨) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٢٦ ألف و ٣٠١) متراً و (٤٦) فداناً و(٢٣) قيراطاً ، والتي بدأت أعمالها يوم ٧ فبراير وانتهت يوم ٢٧ فبراير الماضي ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الثانية من الموجه ٢٨ أسفرت عن إزالة (١٩٠) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالاهالي.

أشار محافظ الشرقية الي انه تم إزالة (٧٩) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (١٥٢٠) متراً و(١١) فداناً و(٢٢) قيراطاً و(٦) سهماً بنطاق المحافظة وإزالة (١١١) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٣) فداناً و(٢) قيراطاً و(١٥) سهماً. 

كما أسفرت الحملات عن إزالة (١٢٨٨) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٢٤ الف و ٧٨١) متراً و (٣١) فداناً و(٢٢) قيراطاً و(٣) سهماً.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

الشرقية محافظ الشرقية المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ التعديات على الأراضي الزراعية القيادة السياسية

