إزالة 1478 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (١٤٧٨) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٢٦ ألف و ٣٠١) متراً و (٤٦) فداناً و(٢٣) قيراطاً ، والتي بدأت أعمالها يوم ٧ فبراير وانتهت يوم ٢٧ فبراير الماضي ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الثانية من الموجه ٢٨ أسفرت عن إزالة (١٩٠) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالاهالي.

أشار محافظ الشرقية الي انه تم إزالة (٧٩) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (١٥٢٠) متراً و(١١) فداناً و(٢٢) قيراطاً و(٦) سهماً بنطاق المحافظة وإزالة (١١١) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٣) فداناً و(٢) قيراطاً و(١٥) سهماً.

كما أسفرت الحملات عن إزالة (١٢٨٨) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٢٤ الف و ٧٨١) متراً و (٣١) فداناً و(٢٢) قيراطاً و(٣) سهماً.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.