البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم 70 صاروخا و59 مسيرة إيرانية

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت من التصدي بنجاح وكفاءة عالية لموجة جديدة من الهجمات العدائية بالصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية استهدفت المملكة، وشملت 70 صاروخا بالستيا و59 طائرة مسيرة.

شدد المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا اليوم، الإثنين، على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة من قبل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يعد انتهاكًا جسيمًا لسيادة مملكة البحرين ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً احتفاظ المملكة بالحق القانوني في الرد واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أوضح المركز أنه تم التعامل فورًا من قبل الجهات المعنية مع سقوط شظايا محدودة ناجمة عن عمليات التدمير في بعض المواقع وفق البروتوكولات المعتمدة، لافتًا إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة وفق منظومة متكاملة بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة واليقظة التامة.

وجدد مركز الاتصال الوطني التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة.