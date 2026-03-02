وزير الخارجية : نجدد موقف مصر الداعم لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية يوم الاثنين 2 مارس، فى إطار التصعيد العسكرى الخطير الذى تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد الحرص على الاطمئنان على الأوضاع في لبنان، ومتابعة التطورات المتلاحقة على الساحة اللبنانية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مجددا التاكيد على دعم مصر الكامل للبنان وشعبه الشقيق فى هذا الظرف الدقيق.

واستمع الوزير عبد العاطي في هذا السياق إلى عرض تفصيلي حول تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار البلاد، حيث أكد وزير الخارجية على الموقف المصري الراسخ بأهمية تجنيب لبنان مخاطر التصعيد، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه والحرص على صون أمنه ومقدرات شعبه.