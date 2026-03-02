وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني التطورات بالمنطقة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.



وأكد وزير الخارجية على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية قبل خروج الأوضاع عن السيطرة، وشدد على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وأعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر لقرارات الضم الأخيرة في الضفة الغربية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، وشدد على أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع باعتبار ذلك خطوة محورية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة.



