الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيزيرا يوجه رسالة لـ شيكابالا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
رباب الهواري

تداول عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة من البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وجهها إلى قائد الفريق شيكابالا.

وكتب خوان بيزيرا، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “شكرا لك يا قدوتي”.

رسالة تقدير من بيزيرا

تعكس رسالة بيزيرا تقديره الكبير للخبرة والمهارات القيادية التي يمتلكها شيكابالا داخل وخارج الملعب، حيث يعتبره نموذجًا يحتذى به كلاعب وصديق وزميل فريق. تأتي هذه الرسالة في سياق العلاقة القوية بين اللاعبين، والتي ساهمت في تعزيز الروح الجماعية داخل الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

علاقة قوية بين اللاعبين

يعرف عن شيكابالا قيادته داخل الملعب وحرصه على دعم زملائه، وهو ما جعل بيزيرا يجد فيه القدوة المثالية التي يلهمه على تقديم أفضل ما لديه. وسبق أن أبدى بيزيرا إعجابه بالأسلوب الاحترافي لشيكابالا في التدريب والمباريات، بالإضافة إلى دوره في توجيه اللاعبين الجدد وتعليمهم أسرار اللعب داخل صفوف الزمالك.

تفاعل جماهيري واسع

سرعان ما حظيت رسالة بيزيرا بردود فعل واسعة من جماهير الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بالروح الرياضية بين اللاعبين، مؤكدين أن هذا النوع من التقدير يعكس ثقافة الفريق ومحبة اللاعبين لبعضهم البعض.

تعزيز الروح المعنوية للفريق

تعد هذه الرسالة بمثابة دفعة معنوية قوية للفريق قبل المرحلة القادمة من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الزمالك للحفاظ على صدارته وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة. كما تسلط الضوء على الروح الإيجابية والتعاون بين اللاعبين، ما يعكس بيئة الفريق الاحترافية والداعمة.

خاتمة

بهذه المبادرة الصغيرة، أثبت خوان بيزيرا أن التقدير والاحترام بين اللاعبين لا يقل أهمية عن الأداء الفني، وأن وجود قدوة مثل شيكابالا يترك أثرًا واضحًا على زملائه ويحفزهم على التفاني داخل الملعب

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة خوان بيزيرا

