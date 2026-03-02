أحمد دويدار: مع الزمالك مفيش مستحيل

أعرب أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق سعادته الكبيرة بعد فوز الزمالك على بيراميدز وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب دويدار عبر حسابه على موقع "فيسبوك": انا فخور اني زملكاوي الزمالك شبهنا مبروك الفوز والاداء وجهاز فني واللاعبين رجال وجمهور الزمالك بمن حضر شكرا ليكم جميعا مع الزمالك مفيش مستحيل.

وأضاف: "فوز مهم جدا لكن لسه بدري علي الحصول علي الدوري محتاجين تكاتف الجميع من اجل الزمالك ولازم التركيز يستمر لحد النهاية".

ونجح الفريق الكروي بنادي الزمالك في تحقيق فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للدوري.