جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم
أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي
ترامب: لدينا 3 خيارات جيدة لقيادة إيران.. واستمرار الضربات إذا لزم الأمر
ردا على اغتيال خامنئي.. حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على إسرائيل
رويترز: دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب
دعاء الفجر 12 رمضان.. أدعية مأثورة لتيسير الرزق والأمور الصعبة
لبنان يدين إطلاق الصواريخ من الجنوب: تصرف خطير يهدد أمن البلاد
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
فن وثقافة

أخي الغالي أبو عبد الله.. تركي آل الشيخ يزور عمرو دياب في منزله

المستشار تركي آل الشيخ وعمرو دياب
المستشار تركي آل الشيخ وعمرو دياب
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العام للترفية بالمملكة العربية السعودية علي زيارة الهضبة عمرو دياب في منزله، وذلك على هامش زيارته للقاهرة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه علي فيسبوك صورة له تجمعه بالفنان عمرو دياب وعلق قائلا: "سعيد بزيارتي لي اخي الغالي أبو عبد الله في بيته اليوم".

وتجمع المستشار تركي آل الشيخ علاقة صداقة قوية بالفنان عمرو دياب وتعاونا سويا في أكثر من عمل غنائي، وأجرى المستشار تركي آل الشيخ عدد من اللقاء الرسمية والزيارات الودية علي هامش وجوده في القاهرة.

تركي ال الشيخ يزور مصر

كانت زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات، إذ التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، كما حرص على زيارة الفنان فاروق حسني.

وقال المستشار تركي آل الشيخ فى مستهل زيارته لمصر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: وصلت الآن لبلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام وكنت سعيدًا باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان، وزير الإعلام، الذي باركت له ثقة القيادة.. حفظ الله مصر والمملكة”.

وأكد تركي آل الشيخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العام للترفية بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ الهضبة عمرو دياب اعمال عمرو دياب

