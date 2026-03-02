دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية

استفاقت الكويت فجر اليوم الاثنين على دوي صفارات الإنذار، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى لأهداف جوية معادية بكفاءة واقتدار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الاعتراض تم ضمن نطاق العمليات في وسط البلاد، مؤكداً أن جميع الإجراءات جرت دون وقوع أي إصابات، وذلك ضمن الجاهزية الكاملة لحماية أجواء الوطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الوضع والتعامل مع أي تطورات محتملة، لضمان أمن واستقرار البلاد.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد جاهزية الكويت الدفاعية وقدرة قواتها المسلحة على التعامل مع أي تهديد في الوقت المناسب، وسط استنفار كامل للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.