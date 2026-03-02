مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك شكوكاً جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام القائم، رغم استمرار موجات الاحتجاج والتوترات الداخلية التي تشهدها البلاد.

وبحسب المسؤولين، فإن سقوط النظام الإيراني "ليس مستبعداً بالكامل"، إلا أن احتمالية تحقق ذلك في المدى القريب تبقى "بعيدة جداً"، في ظل تماسك المؤسسات الأمنية والعسكرية الرئيسية.

وأضافت الوكالة أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشير إلى عدم تسجيل أي انشقاقات مؤثرة داخل الحرس الثوري الإيراني خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهو ما يُعد عاملاً حاسماً في بقاء النظام مستقراً حتى الآن.