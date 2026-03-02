حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب

عندي ضيق في التنفس، واستعملت جهاز التنفس الاصطناعي، وكنت صائما، فقيل لي صيامك باطل، فهل ما قالوه صحيح شرعا؟ سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر.

وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: قال الله تعالى في القرآن الكريم: (فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون).

وروت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (إنما أنا رحمة مهداة).

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: فمن أقدار الله على العباد المرض وعموما الابتلاءات والمحن والاختبارات قال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ).

فمن كانت في نعمة شكر الله عليها فيزيده الله منها ،ومن كان في ضراء استقبلها برضا تام ويقين كامل وصبر لا يلين.

ونوه أن المؤمن إذا تعامل مع المحنة على هذا النحو كانت طريقا يعبر من خلالها إلى جنة الله ذات الظلال الوارفة والثمار اليانعة وذات النعيم السرمدي الذي لا يفنى ولا يزول.

وعن هذا المعنى جاء الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم:( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له).

استخدام الصائم جهاز الأوكسجين

وأوضح بخصوص ما جاء في السؤال: ان الأوكسجين للجسم لا يقل أهمية عن الماء فكلاهما لازم لاستمرار حياة الإنسان فإن الأوكسجين تحتاجه خلايا الكائنات الحية فإذا ما كان الإنسان صائما وكان مصابا بمرض ضيق في الجهاز التنفسي فاضطر من أجل ذلك إلى استعمال قناع الأوكسجين إما الأوكسجين المضغوط في الاصطوانات أو الأوكسجين السائل فإذا أطلق رجع إلى سجيته الغازية, أو الأوكسجين المكثف من الهواء مباشرة أيا كانت الطريقة التي استعملها الصائم يتوفر الأوكسجين اللازم لتنفسه.

إذا كان هذا الأوكسجين لا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية وذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي لكونه كان مجرد هواء مضغوط يضخ لتسهيل عملية التنفس فإنه لا يفطر به الصائم ولا يؤثر على الصيام لما يلي :

إنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما فليس مبطلا للصيام وما ذهب إلى المعدة شيء من سيولته.