قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد مصدر طبي لوكالة “رويترز” باستشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارات ​إسرائيل​ية على الضاحية الجنوبية ل​بيروت​.
 

وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان 53 قرية وبلدة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية.

وجاء التحذير في بيان نشرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة «إكس»، دعت فيه سكان عدد كبير من القرى، بينها بنت جبيل، ميس الجبل، حولا، عيترون، صفد البطيخ، معركة، برج الشمالي، قانا، المنصوري، مجدل زون، ياطر، بيت ليف، حداثا، عيتا الجبل، الشهابية، عرب صاليم، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، درويس (بعلبك)، وغيرها، إلى إخلاء منازلهم فورًا.

وذكر البيان أن «نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده»، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي «لا يريد المساس بالمدنيين»، بحسب نص البيان.

وأضافت المتحدثة أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر»، مؤكدة ضرورة الابتعاد الفوري عن المناطق المحددة لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين عن استهدافه موقعًا للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا، باستخدام صواريخ نوعية وسرب من الطائرات المسيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء ثأراً لدم آية الله الإمام علي الحسيني الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وقال الحزب في بيان رسمي: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع والرد في الزمان والمكان المناسبين"، مضيفاً: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".

وأكد البيان أن الهجوم استهدف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" وعلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.

وعلى جانب آخر أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد اجتماعاً خاصاً مع منتدى هيئة الأركان العامة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. وجاء الاجتماع في إطار الرد على هذه العمليات، حيث وافق رئيس الأركان على خطة لمواصلة العمليات في القطاع الشمالي.

وأكد زامير خلال الاجتماع أن جيش الإسرائيلي سيعزز جاهزيته الدفاعية على الحدود الشمالية مع لبنان، مع الحفاظ على قدرة هجومية مستمرة لضمان حماية المستوطنين والمناطق الحدودية.

ووجه رئيس الأركان رسالة تحذير واضحة إلى حزب الله، قائلاً: "أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً"، في إشارة إلى مسؤولية الحزب عن التصعيد الأخير.

بيروت الضاحية الجنوبية ل​بيروت غارات ​إسرائيل​ية على الضاحية استشهاد 10 أشخاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

ترشيحاتنا

صدى البلد

صدى البلد تنعي والد الإعلامية نهال طايل وتتقدم بخالص العزاء

الرئيس السيسي وقداسة البابا تواضروس

شاهد.. البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد