الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جنوب لبنان

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على بلدات الجنوب اللبناني، وفقا لنبأ عاجل.







وأوضح الجيش الإيراني، أننا نفذنا الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح، واستهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ كروز.



وقال علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السياسة الأمريكية الأخيرة حول المنطقة كانت قائمة على "آمال واهية" أدت إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف لاريجاني أن الرئيس دونالد ترامب حول شعاره "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، ما أدى إلى وقوع الجنود الأمريكيين ضحايا لنزعة الهيمنة الإسرائيلية، بحسب قوله.

وتطرق لاريجاني إلى الوضع العسكري قائلاً إن الشعب الإيراني في حالة دفاع عن النفس، وأن قوات بلاده المسلحة لم تكن البادئة بأي هجوم، مشدداً على أن الردود الإيرانية جاءت في إطار حماية الأمن الوطني والمصالح الاستراتيجية.

